“Me hace falta hablar con mi papá", Pee Wee recuerda entre lágrimas a su padre
TV Azteca
Al borde las lágrimas, Pee Wee abrió el corazón y confesó que aún no se acostumbra a vivir sin su papá. Entre otras cosas, aseguró que a cuatro meses de la partida de su padre, el dolor sigue presente. ¿Cómo ha logrado salir adelante? Así contestó el cantante.
