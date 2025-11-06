inklusion logo Sitio accesible
“Me hace falta hablar con mi papá", Pee Wee recuerda entre lágrimas a su padre

Al borde las lágrimas, Pee Wee abrió el corazón y confesó que aún no se acostumbra a vivir sin su papá. ¿Cómo ha logrado salir adelante? Así contestó el cantante.

TV Azteca

