"¡Manola es Manola!”, Pee Wee opina de Manola en La Granja VIP y habla del proceso legal que inició por daño moral

Luego de que una revista pusiera en duda su sexualidad al involucrarlo en una supuesta relación amorosa con su mánager, Pee Wee reveló los avances del proceso legal por daño moral contra la publicación. Además, el cantante explicó cómo le afectó dicha polémica a dos años de que sucedió. ¡Ojo a lo que dijo de Manola de La Granja VIP!