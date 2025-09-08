inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Pepe Aguilar conquista Guanajuato, pero... ¿qué pasa con Guadalajara?

Mientras en Guadalajara juntan firmas para sabotear su presentación del 15 de septiembre, el público de Guanajuato ovacionó a Pepe Aguilar este fin de semana. ¡Así se vivió el concierto!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Mientras en Guadalajara juntan firmas para sabotear su presentación del 15 de septiembre, el público de Guanajuato ovacionó a Pepe Aguilar y cantó de principio a fin cada uno de sus temas este fin de semana. ¡Así se vivió el concierto!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×