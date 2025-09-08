“Yo no hablo con Emiliano... porque él no quiere” Pepe Aguilar, detalla la relación con su hijo y revela que no conoce a sus nietas
Pepe Aguilar reveló que no conoce a sus nietas, hijas de Emiliano; aseguró que nunca ha sido alcahuete con ninguno de sus hijos, aunque sí trata de aconsejarles.
TV Azteca
