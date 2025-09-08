Franco Escamilla perdió 100 mil de pesos por no vender boletos para su show

Cuando una figura pública se hace viral o comienza a tener muchos fans, acostumbramos asumir que todo en su vida es éxito. Sin embargo, conforme alcanzan el reconocimiento deben enfrentar muchos aprendizajes que implican pérdidas económicas y fracasos.

En una entrevista reciente, Franco Escamilla platicó cuáles han sido los peores errores de su carrera en términos económicos. Uno de esos errores tiene que ver con un show que no vendió boletos.

Franco Escamilla perdió 100 mil pesos por un show

En una entrevista para el podcast Dimes y Billetes, del empresario Moris Dieck, Franco Escamilla contó una dolorosa anécdota referente a la cancelación de un show.

El comediante narró que en una ocasión quiso probar suerte como empresario y contratar a alguien que organizara sus shows en distintas ciudades. “La bronca es que tienes que pagar el teatro y publicidad”, dijo.

Rentó un teatro con capacidad para mil personas en Fresnillo, Zacatecas; en esta ciudad ya se había presentado y había logrado reunir a 400 personas en un bar, además de que ya era “bastante viral” en redes sociales. Sin embargo, a una semana del evento, solo había vendido 100 boletos. Para ese momento, además de la sede, el comediante ya había hecho gastos de publicidad, transportación y hoteles.

“Sentía ganas de vomitar del estrés”, recordó Franco sobre la decisión de cancelar el show porque era más barato. “No sé cómo voy a volver a mi casa a decirle a mi esposa: ‘sabes qué, perdí 100 mil pesos’. No los perdí de que se me perdieron, eso me costó esta cancelación”.

Franco Escamilla contó que, en su momento, le dijeron que las bajas ventas se debían a un incidente ocurrido meses antes. Una persona había rentado un teatro en Fresnillo y había estafado a la gente usando la imagen de JoJoJorge Falcón. No obstante, Franco nunca pudo confirmar que eso hubiera influido en sus bajas ventas.