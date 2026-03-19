Lady Vómito, el rescate de un niño agredido por su padre y la que disparó a su pareja por celos; todo explicado Con Peras y Manzanas
La mujer que las redes bautizaron como ‘Lady Vómito’, el rescate del niño de siete años que fue agredido por su padre y la que disparó a su pareja en Tecámac; Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.
La mujer en presunto estado de ebriedad que insultó a un chofer de aplicación y las redes bautizaron como ‘Lady Vómito’, el rescate del niño de siete años que fue agredido por su padre y la mujer que disparó a su pareja en Tecámac, aparentemente por celos. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.