Lady Vómito, el rescate de un niño agredido por su padre y la que disparó a su pareja por celos; todo explicado Con Peras y Manzanas

La mujer en presunto estado de ebriedad que insultó a un chofer de aplicación y las redes bautizaron como ‘Lady Vómito’, el rescate del niño de siete años que fue agredido por su padre y la mujer que disparó a su pareja en Tecámac, aparentemente por celos. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.