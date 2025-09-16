inklusion logo Sitio accesible
"¡La sangre llama!”, Maribel Guardia habló de su nieto y de la herencia de Julián Figueroa

Maribel Guardia le respondió a Imelda Tuñón sobre la herencia de Julián Figueroa y aseguró tener algunos mensajes desagradables que Imelda le habría enviado.

Después de que Imelda Tuñón declarara sobre la herencia de Julián Figueroa, Maribel Guardia le respondió firme y dejó en claro que ella quiere ver a su nieto. Además, aseguró tener algunos mensajes desagradables que Imelda le habría enviado y compartió las razones del por qué busca cambiarse de casa muy pronto.

