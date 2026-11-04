¿Sí le pusieron el cuerno? José Eduardo Derbez rompió el silencio
Además de confirmar que su hija Tessa vive con él, José Eduardo Derbez defendió a Paola Dalay de las críticas y habló de los señalamientos de infidelidad.
Sin ‘pelos en la lengua’, José Eduardo Derbez confirmó que su hija Tessa está viviendo con él mientras Paola Dalay ya se habría mudado de la casa que compartían tras su separación y reveló que aún no le explican a su hija que sus papás están separados. ¿Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez? Esto contó el conductor, quien salió en defensa de la madre de su hija tras las críticas que ha recibido en redes sociales.