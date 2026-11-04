¿Sí le pusieron el cuerno? José Eduardo Derbez rompió el silencio

Sin ‘pelos en la lengua’, José Eduardo Derbez confirmó que su hija Tessa está viviendo con él mientras Paola Dalay ya se habría mudado de la casa que compartían tras su separación y reveló que aún no le explican a su hija que sus papás están separados. ¿Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez? Esto contó el conductor, quien salió en defensa de la madre de su hija tras las críticas que ha recibido en redes sociales.