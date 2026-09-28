¡Ni eliminado se salvó de la carrilla! Fernando Lozada imitó a Carlos Trejo y se burló de estas actitudes

Carlos Trejo salió de La Granja VIP, pero sus ocurrencias siguen dando de qué hablar. Esta vez, Fernando Lozada protagonizó un divertido momento al imitar al cazafantasmas y recrear una de las frases que solía repetir durante su estancia en el reality. Sin embargo, la carrilla no terminó ahí, pues Fernando también se hizo el dormido, aparentemente haciendo referencia a los momentos en que Trejo descansaba dentro de la granja. La imitación provocó risas entre sus compañeros y dejó claro que, aunque Carlos ya abandonó la competencia, su personalidad sigue presente en las conversaciones de los participantes.