“Se me hace de quinta": Mónica celebra la decisión que Kunno tomó para afectar a Ivonne Montero en La Granja VIP (VIDEO)

La tensión está latente en La Granja VIP por el tema de los Peones, pues Ivonne Montero rompió en llanto cuando Kunno la mandó por tercera semana consecutiva al Granero, argumentando que lo hizo por las equivocaciones que cometió en el trabajo. Y entre las opiniones divididas que surgieron, Mónica Escobedo respaldó esta decisión y le dijo al influencer que fue lo más justo, sobre todo porque no le pareció correcto que Ivonne tratara de hacerlo cambiar de opinión.