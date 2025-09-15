inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Te lo perdiste? ¡Así fue el primer gran concierto de La Academia VLA!

De la mano de Lorena Della, repasamos lo más destacado del primer gran concierto de La Academia VLA, donde nueve personalidades dejaron todo en el escenario. ¡No olvides salvar a tu cantante favorito!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

De la mano de Lorena Della, repasamos lo más destacado del primer gran concierto de La Academia VLA, donde nueve personalidades dejaron todo en el escenario. ¡No olvides salvar a tu cantante favorito!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×