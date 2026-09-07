¿Le teme a la muerte? Carlos Trejo revela que entró a La Granja VIP Segunda Temporada para “preparar” a su esposa

Carlos Trejo abrió su corazón con Natalia Alcocer en La Granja VIP Segunda Temporada y mientras lavaban los trastes, le platicó que su esposa es 20 años más chica que él, por lo que sí le inquieta la posibilidad de que se pueda morir de pronto y dejarla sola. Es por esto que habría tomado la decisión de entrar al programa, para que así Mery aprenda a estar sin él.