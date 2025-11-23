Programa 22 de noviembre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

¡Amigos uno haya afuera tiene! Estas fueron las peleas de Manola Diez En Sin Filtro de Venga la Alegría, tras su pasó en La Granja Vip y reflexionó sobre si su salida fue justa, sin embargo, sus palabras abrieron la conversación sobre qué papel juega Kim en el reality. Con sinceridad, Manola reconoció que su temperamento “bravo” siempre ha sido parte de su personalidad, esto y más no puedes perderte en el programa de hoy.