Programa 29 de noviembre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana
En el programa de hoy nuestros conductores junto con los Destrampados hablarán de cómo tocar temas de adultos frente a los chamacos, además, prepárate para sorprender a tu familia con una deliciosa receta de atún fresco que nos enseñará nuestro chef Izmael Chu, quédate aquí que tenemos mucha música, chisme, y baile en Venga la Alegría Fin de Semana.
