Programa 29 de noviembre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
¿Cómo enfrentar esas situaciones en donde te sientes insegura ante varias situaciones? En Benditas Mujeres te damos los mejores consejos para perder ese miedo.
En Venga la Alegría Fin de Semana nos visita Kike Mayagoita, sexto eliminado de La Granja VIP quien nos cuenta todo lo que sintió y aprendió durante el reality, además, destacó que desde un principió fue fiel a sus principios, entérate de esto y más en esta nueva emisión.
