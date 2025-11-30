inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Programa 30 de noviembre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

En esta emisión disfruta de la compañía de Tatiana quien nos revela cuál es para ella su canción más icónica.

Venga La Alegría
Quédate con nosotros porque hoy en Venga la Alegría Fin de Semana los conductores volvieron a encender los ánimos del foro al hablar de La Granja VIP, cuando se comentó lo ocurrido con la placa donde se encuentra Liz Vega, Fabiola Campomanes, Alfredo Adame y Sergio Mayer, pero sobre todo la actitud de Campomanes que ha estado en una actitud muy a la defensiva.

Programas Venga la Alegría Fin de Semana
