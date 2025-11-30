Programa 30 de noviembre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Quédate con nosotros porque hoy en Venga la Alegría Fin de Semana los conductores volvieron a encender los ánimos del foro al hablar de La Granja VIP, cuando se comentó lo ocurrido con la placa donde se encuentra Liz Vega, Fabiola Campomanes, Alfredo Adame y Sergio Mayer, pero sobre todo la actitud de Campomanes que ha estado en una actitud muy a la defensiva.