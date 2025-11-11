inklusion logo Sitio accesible
Venga La Alegría | Programa 11 de noviembre Parte 1 | El ‘truene’ de Cristian Castro, el nuevo Capataz de La Granja VIP y más

TV Azteca

Cristian Castro termina con Mariela Sánchez, Angélica Vale rompe el silencio de su divorcio, asaltan la casa de Vanessa Guzmán en Texas, el desgarrador audio del nieto de Maribel Guardia y Cibad Hernández habla de su relación con Alicia Villarreal. Además, lo que debes saber de las crisis de ansiedad y los ataques de pánico, las novedosas prótesis capilares, la imperdible receta, el infalible ritual para el 11/11 y mucha diversión.

