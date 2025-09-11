Venga La Alegría | Programa 11 de septiembre Parte 1 | Florinda Meza explota por ser ‘de las más odiadas de México’, Regina Blandón habla de su agresor sexual y mucho más
Florinda Meza explota y se defiende por ser ‘de las más odiadas’ de México, Regina Blandón habla de las consecuencias de su agresor sexual, la revelación de Luis Fernando Peña como participante de La Academia VLA y mucho más.
TV Azteca
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de septiembre 2025, parte 1: Geraldine Bazán provoca una ‘corretiza’ con la prensa, Florinda Meza explota y se defiende por ser ‘de las más odiadas’ de México, Regina Blandón habla de las consecuencias de su agresor sexual, Malillany Marín detalla momentos con José Manuel Figueroa y Aleida Núñez defiende a su esposo francés. Además, lo que Jawy Méndez advirtió rumbo a La Granja VIP, la revelación de Luis Fernando Peña como participante de La Academia VLA, lo más destacado de Rosario Tijeras 4 y mucho más.
Galerías y Notas Azteca UNO