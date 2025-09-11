Venga La Alegría | Programa 11 de septiembre Parte 1 | Florinda Meza explota por ser ‘de las más odiadas de México’, Regina Blandón habla de su agresor sexual y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de septiembre 2025, parte 1: Geraldine Bazán provoca una ‘corretiza’ con la prensa, Florinda Meza explota y se defiende por ser ‘de las más odiadas’ de México, Regina Blandón habla de las consecuencias de su agresor sexual, Malillany Marín detalla momentos con José Manuel Figueroa y Aleida Núñez defiende a su esposo francés. Además, lo que Jawy Méndez advirtió rumbo a La Granja VIP, la revelación de Luis Fernando Peña como participante de La Academia VLA, lo más destacado de Rosario Tijeras 4 y mucho más.