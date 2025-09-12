Critican a Florinda Meza por comentarios “clasistas” y “gordofóbicos”

Ha pasado ya más de un mes desde que finalizó la serie “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, pero las reacciones negativas hacia Florinda Meza no han parado del todo, y en las últimas horas repuntaron a partir de una nueva entrevista. No solamente han causado polémica las declaraciones sobre su relación con Roberto Gómez Bolaños, sino también otros comentarios que podrían pasar desapercibidos.

Florinda Meza fue acusada de ser clasista en una entrevista recién publicada en el canal de YouTube La Saga, de Adela Micha.

¿Otra versión? Florinda Meza le dijo a Pati Chapoy que así conoció a Chespirito “Andaba con muchas” [VIDEO] Hace un par de años, Pati Chapoy entrevistó a Florinda Meza, quien dio su propia versión de cómo conoció a Chespirito, versión diferente a la reciente bioserie de Roberto Gómez Bolaños.

El comentario de Florinda Meza que le ganó críticas por “clasista”

Antes de que comienza formalmente la entrevista con Adela Micha, en el video completo es posible ver cómo la periodista y Florinda Meza se saludan y charlan un poco. En ese breve intercambio, la actriz le remarca a Adela que está muy delgada y le pregunta cómo le hace; también le dice que está “4 kilos arriba” de su peso ideal.

Posteriormente, Florinda dice que ella siempre ha sido delgada pero “ahora como he tenido muchos problemas, dificultades, no encuentro servidumbre, tengo 10 perritos chihuahua que son como bebés”.

El uso de la palabra “servidumbre” es uno de los temas frecuentes en la sección de comentarios del video, aunque el foco de la entrevista no estuvo ahí a varias personas les pareció incorrecto.

“Me queda claro que es generacional, pero alguien debería decirle que llamar ‘sirvienta’ y ‘servidumbre’ ya no es políticamente correcto”, dice uno de los comentarios principales. “No está bien expresarse así de gente que solo hace un trabajo”, se lee en las respuestas de ese comentario.

“La palabra servidumbre es despectiva; una señora de verdad trata a todos con respeto”; y “me cayó mal cuando se refirió a la trabajadora doméstica como servidumbre”, son otros comentarios que pueden hallarse abajo del video de la entrevista con Florinda Meza.

Otra persona escribió: “No van ni dos minutos de entrevista y ya hizo un comentario gordofóbico y otro clasista en menos de 15 segundos”.