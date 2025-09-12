“Mi corazón se paró”: la impactante revelación de una querida atleta de Exatlón que murió durante 2 minutos

Cuando parecía que lo más difícil había quedado atrás, Valeria Payén enfrentó una situación crítica que la alejó por completo de los reflectores. Luego de su participación en una de las temporadas más intensas de Exatlón México, la atleta vivió un episodio inesperado que puso en riesgo su vida, cuando se disponía a atender una lesión que acarreaba antes de la competencia.

¿Qué le pasó a Valeria Payén después de salir de Exatlón México?

Tras ser eliminada del Exatlón All Star, Valeria decidió operarse la rodilla por una lesión con la que llevaba tiempo y que había limitado su rendimiento durante la competencia. Sin embargo, la cirugía no pudo llevarse a cabo como estaba planeado. Mientras era anestesiada en el quirófano, su corazón dejó de latir por unos minutos. Los médicos reaccionaron de inmediato y lograron reanimarla a tiempo, pero la noticia causó gran impacto entre sus seguidores.

Los estudios posteriores revelaron que la atleta había tenido una reacción adversa a la anestesia llamada bupivacaína. Aunque no tenía antecedentes médicos que alertaran sobre una condición cardíaca, su cuerpo reaccionó de forma inesperada. Esta situación la obligó a posponer la cirugía de rodilla y someterse a una evaluación médica más profunda, centrada en el estado de su corazón.

¿Cuál fue el diagnóstico final para Valeria Payén?

Pese a la gravedad del episodio, Valeria logró estabilizarse. El daño en su corazón fue temporal y con el paso de las semanas recuperó su salud. Aproximadamente un mes después del incidente, pudo ser operada exitosamente y continuar con su rehabilitación con toda normalidad. Su fortaleza física y mental la ayudaron a retomar su vida como deportista, así que pronto volvió a compartir entrenamientos, y sus habituales publicaciones a través de sus redes sociales.

¿Cómo le fue a Valeria Payén en Exatlón México?

Valeria Payén debutó en la sexta temporada de Exatlón México, al participar con el Equipo Rojo. En esa edición logró llegar hasta las finales, donde demostró un alto nivel competitivo. Más tarde, fue convocada para formar parte de Exatlón All Star, una edición donde solo compiten leyendas del programa. Sin embargo, fue la segunda eliminada de su equipo tras resentirse de una lesión en la rodilla. Aunque su paso fue breve, dejó huella como una atleta disciplinada, fuerte y querida por el público.