Florinda Meza niega haber llamado “defectos” a los hijos de Chespirito

En la vorágine de reacciones en redes sociales que provocó la serie “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, resurgieron entrevistas antiguas de quienes fueron cercanos a Roberto Gómez Bolaños. Especialmente resonaron declaraciones antiguas de Florinda Meza; en una de ellas asegura que, cuando conoció al comediante, él tenía “7 defectos: 6 hijos y una esposa”.

Ahora, tras la polémica, Florinda Meza volvió a hablar sobre aquellas declaraciones, pero dijo que fueron malentendidas. A continuación te contamos lo que dijo en entrevista con Adela Micha.

Florinda Meza niega haberles llamado “defectos” a los hijos de Roberto Gómez Bolaños

Cuando la periodista Adela Micha la cuestionó sobre el momento viral y la declaración que “envejeció muy mal” sobre los hijos de Chespirito, Florinda Meza dijo que “esa entrevista está descontextualizada, es un fragmento. Es una respuesta a una pregunta que no ponen: por qué me tardé tantos años en aceptar a Roberto”.

La actriz aseguró que sus palabras no fueron interpretadas correctamente y que en otras entrevistas ha explicado que el comediante venía con “7 valijas”. “Yo no estaba diciendo que fueran defectos pero, si tú lo pones así, manipulas”, dijo.

A partir de esa descontextualización, la intérprete acusó que eso es “no solo un daño moral, un delito”.

Durante la entrevista con Adela Micha, Florinda Meza habló sobre la relación con los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Mencionó que ella nunca ha tenido ningún conflicto con ellos, que nunca ha hablado mal de ellos e incluso especificó que tiene una buena relación con Roberto Gómez Fernández, aunque “ahorita hay un impaz muy raro”.

Siempre he dicho: ‘el que ama al árbol ama las ramas y hasta las hojas’. Y siempre los incluyo en mi vida.

Sin embargo, la actriz se refirió brevemente a conflictos que llegó a tener con sus hijastros en relación al respeto. “Aguanté mucho, toleré mucho en algunas circunstancias, pero convivieron tanto con nosotros”.

Florinda Meza también aclaró qué opinaba sobre Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito. Dijo que se llevaba bien con ella y que la recuerda con agrado. “Graciela fue una buena mujer”, aseguró. Incluso agregó que Graciela llegó a decirle por teléfono que “su coraje” ante la separación era con el comediante, no con ella.

