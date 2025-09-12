Así fue el día que Exatlón tocó a las puertas de Mati Álvarez y cambió su vida para siempre

Desde las pistas de atletismo en Puebla hasta los circuitos más exigentes de Exatlón México, Mati Álvarez ha forjado una trayectoria que parece sacada de una película deportiva. Su historia comenzó mucho antes de pisar una playa dominicana, cuando aún era estudiante y deportista de alto rendimiento, mientras formaba un carácter que le permitiría brillar bajo presión. Lo que no imaginaba entonces es que una llamada cambiaría el rumbo de su vida.

¿Cómo llegó Mati Álvarez a Exatlón México?

Tras graduarse como licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de las Américas Puebla, Mati decidió viajar a Australia sin saber que una oferta inesperada la convencería de regresar. Fue en ese tiempo cuando la producción de Exatlón México la contactó para invitarla a formar parte del equipo rojo en la tercera temporada, debido a que conocía su perfil como exitosa deportista. La propuesta fue directa, y ella no lo dudó. Regresó justo a tiempo para asistir a su graduación y, tres días después, emprendía vuelo hacia República Dominicana.

¿Cómo cambió su vida después de Exatlón México?

El salto de las pistas universitarias al circuito televisado supuso una transformación profesional y personal. Además de convertirse en una de las atletas más queridas del reality, también descubrió una nueva faceta como figura pública. Gracias a su temple, velocidad y precisión, su carrera despegó más allá del deporte. Ingresó al mundo empresarial, incursionó en televisión como conductora y lanzó su propia marca de joyería, entre otros proyectos.

¿Cuántos campeonatos de Exatlón México ha ganado Mati Álvarez?

Mati es, hasta ahora, la única mujer tetracampeona de Exatlón México. Ganó su primer título en “Exatlón: Famosos vs Contendientes” (2019-2020), su segundo trofeo llegó con “Exatlón Cup” (2020), el tercero con “Titanes vs Héroes” (2021) y el cuarto en “La Nueva Era” (2024). Además, fue finalista en dos ediciones All Star, con todo ello se consolidó como la atleta más ganadora del formato a nivel mundial, un título que además fue corroborado por la organización.

¿Cuál es el apodo que se ganó Mati Álvarez y por qué?

El apodo que los fanáticos y la producción le dieron a Mati Álvarez fue el de “Terminator”. Este sobrenombre se lo ganó por su impresionante velocidad, su precisión inquebrantable y su efectividad en los circuitos, lo que la hacía parecer invencible. A menudo, sus victorias se conseguían con una fluidez y un control que la hacían parecer una máquina perfecta, imbatible en cualquier enfrentamiento, como se vio en su racha de victorias consecutivas.