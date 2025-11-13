Venga La Alegría | Programa 13 de noviembre Parte 1 | ¿Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves se reconcilian?

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de noviembre 2025, parte 1: La alfombra roja del Impulse Awards 2025, las disculpas que la aerolínea le ofreció a Julio Preciado, la orden de restricción de Juan Osorio a Niurka, la posible reconciliación de Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves, la reacción de Alexis Ayala a lo que se ventiló de su relación con Itatí Cantoral, las declaraciones de M’Balia sobre ‘OV4', el mensaje de Benny Ibarra a Angélica Vale y los elogios de Regina Blandón a Belinda. Además, los recientes pleitos en La Granja VIP, la imperdible receta de Ismael Zhu y más.