Venga La Alegría | Programa 13 de octubre Parte 1 | Cazzu rompió el silencio y se dice dolida tras la entrevista de Adela Micha a Nodal y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de octubre 2025, parte 1: Ana Bárbara explica el accidente que le lesionó la nariz, Cazzu se dice ‘dolida’ tras la entrevista de Adela Micha a Nodal, la despedida de Lupita D’Alessio de los escenarios de la CDMX y las reacciones de Laura Zapata al libro de Camila Sodi. Además, la pasarela con vestuario para bailar samba, la celebración de las 200 representaciones de Malinche, lo que no se vio de la Gran Final de La Academia VLA, la receta prehispánica del día y todo lo que debes saber sobre la trombosis.