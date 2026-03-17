Venga La Alegría | Programa 17 de marzo 2026 Parte 2 | Lo que pasó en la alfombra roja de Ring Royale, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de marzo 2026, parte 2: La alfombra roja de Ring Royale, Claudia Álvarez y los que brillaron en un evento de moda italiana, Ivonne Soto sacó sus mejores pasos de baile en Gánale a Kristal, lo mejor de Filiaz, Javi Mota interpretó un tema de Juan Gabriel y los mejores consejos de la Mesa de Sexo. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA.