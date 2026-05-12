Venga La Alegría | Programa 12 de mayo 2026 Parte 1 | José Manuel Figueroa explota contra Imelda Tuñón, el anuncio de la SEP sobre el calendario escolar y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de mayo 2026, parte 1: José Manuel Figueroa explota contra Imelda Tuñón, Cristian Castro aclara que Victoria Kühne no es su novia, Ludwika Paleta pone un alto tras video de Saskia Niño de Rivera y presuntos actos satánicos y Arturo Carmona revela reencuentro de Alicia Villarreal y Melenie.

Además, el caso de Luis Antonio “N”, acusado de tocar a una niña en Guadalajara, y la decisión de la SEP de no modificar el calendario escolar 2025-2026; todo explicado Con Peras y Manzanas.

También, lo que debes saber sobre la fibromialgia, la receta de choriqueso con frijoles puercos, la acusación a Shakira por plagio, Carmen Villalobos habla de la tragedia que sucedió en una producción en Colombia, la pasarela de moda yucateca, cómo hacer velas para atraer abundancia, la entrevista a Carín León, el resumen del Exatlón y jugamos Coordenadas. ¡Venga La Alegría!