inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Venga La Alegría | Programa 17 de noviembre Parte 1 | Angélica Vale enfrenta ‘chismes’ de su divorcio, la salida de Manola de La Granja VIP y más

El corto de denuncia que prepara Kate del Castillo, la respuesta de Angélica Vale a los ‘chismes’ de su divorcio, la salida de Manola de La Granja VIP, la receta y mucha diversión.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de noviembre 2025, parte 1: El corto de denuncia que prepara Kate del Castillo, la versión de Cristian Castro del final de su relación, la respuesta de Angélica Vale a los ‘chismes’ de su divorcio, la reacción de Édgar Vivar a la posible reconciliación de Florinda Meza y ‘La Chilindrina’ y las reacciones de Erika Buenfil al proceso legal de Inés Gómez Mont. Además, la salida de Manola de La Granja VIP, la imperdible receta y mucha diversión.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×