Venga La Alegría | Programa 17 de noviembre Parte 2 | Flor y Tabata se miden en Chef al Instante y lo más destacado de La Granja VIP

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de noviembre, parte 2: Sergio Mayer Mori se molesta con Adame por dejarlo como ‘el malo’ en La Granja VIP, Mati arremete contra Ela en el Exatlón, el Sin Palabras, el enfrentamiento de Flor Rubio y Tabata Jalil en Chef al Instante y mucho más.