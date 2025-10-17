Venga La Alegría | Programa 17 de octubre Parte 1 | Lo que prepara Lupillo Rivera contra Belinda, el éxito de Cazzu en Guadalajara y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de octubre 2025, parte 1: Lo que prepara Lupillo Rivera contra Belinda, el éxito de Cazzu en Guadalajara, lo de las cenizas del hijo de Maribel Guardia, Biby Gaytán reacciona a lo que podría contar Fabiola Campomanes en La Gran VIP sobre su hijo Eduardo Capetillo, el libro del exesposo de Britney Spears, las reacciones de Ilse de Flans sobre Lola Cortés en La Granja VIP, las opiniones de Magneto sobre el conflicto de JNS, y la visita de Pandora en Malinche. Además, el resumen del Exatlón, la pasarela de ‘armaduras de mujer’ y la imperdible receta de Rahmar.