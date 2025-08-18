Venga La Alegría | Programa 18 de agosto Parte 2 | Las reacciones de Alex Montiel tras la supuesta infidelidad, Maribel Guardia revela sentirse perseguida, el Sin Palabras y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de agosto, parte 2: Margarita McKenzie ventiló los ‘looks del ayer’ de nuestros conductores, Alex Montiel reaccionó a los cuestionamientos sobre la supuesta infidelidad, Maribel Guardia se siente perseguida, todo sobre Rosario Tijeras 4, el Sin Palabras y mucha diversión.