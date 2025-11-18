Venga La Alegría | Programa 18 de noviembre Parte 2 | Manola Díez no se guarda nada de La Granja VIP, la mesa de sexo y mucha diversión
Manola Díez habló fuerte de varios granjeros de La Granja VIP, las emociones del Sin Palabras, las reacciones a la ‘nueva amenaza’ en el Exatlón, los consejos del sexólogo y mucho más.
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de noviembre, parte 2: Manola Díez habló fuerte de varios granjeros de La Granja VIP, las emociones del Sin Palabras, las reacciones a la ‘nueva amenaza’ en el Exatlón, los consejos del sexólogo sobre qué hacer cuando te quedas con ‘ganas de más’ en la cama y mucho más.
