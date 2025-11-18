¿Alejandro Sanz y Candela en crisis?: Todo lo que sabemos de su posible separación

En las últimas semanas, en las redes sociales han crecido los rumores sobre el posible fin en la relación entre el cantante Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la situación, los seguidores han detectado señales que alimentan la especulación: desde publicaciones ausentes en conjunto hasta comentarios eliminados en sus redes sociales.

Los rumores crecieron al ver que Sanz acudió solo a la entrega de los Latin Grammy 2025 el pasado 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, asimismo, un detalle que más llamó la atención fue que Márquez dejó de seguir al cantante en redes sociales.

Para muchos, esta noticia tiene un giro inesperado, ya que la pareja había mostrado una relación sólida y constante ante el público, consolidándose como una de las favoritas. La incertidumbre crece, y mientras algunos fans esperan un pronunciamiento oficial, otros ya especulan sobre los posibles motivos detrás de la separación.

La historia de amor de Sanz y Candela

La relación entre Sanz y Candela comenzó hace aproximadamente tres años, cuando ambos coincidieron en un evento musical. Desde el inicio, su química fue evidente, y rápidamente se convirtieron en el centro de atención de los medios. A lo largo de su historia, compartieron momentos importantes de sus vidas, desde viajes internacionales hasta celebraciones familiares, mostrando un vínculo que parecía fuerte y estable.

Durante este tiempo, la pareja también fue conocida por su interacción constante en redes sociales, donde no dudaban en expresar cariño y apoyo mutuo frente a sus seguidores.

¿Quién es Candela Márquez?

Candela Márquez es una actriz española reconocida por su versatilidad en cine, televisión y teatro. A sus 37 años, ha destacado en producciones dramáticas y comedias románticas. Su carrera despegó tras su papel protagónico en una serie juvenil que la posicionó como una figura emergente, y desde entonces ha participado en proyectos de renombre tanto en España como en Latinoamérica.