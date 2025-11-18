Tensión en el Equipo Rojo: Mati explota contra las novatas por priorizar porcentajes individuales en Exatlón México

La novena temporada de Exatlón México volvió a subir de intensidad cuando las novatas del Equipo Rojo fueron reprendidas por algunas atletas más experimentadas, pues según sus compañeras, su actitud está afectando el rendimiento y la cohesión de todo el equipo. La evidente molestia de Mati y Paulette ha evidenciado la necesidad de unidad dentro de los equipos.

De acuerdo con lo que se ha señalado, la molestia de las atletas surgió después de que algunas de las novatas mostraron una excesiva preocupación por sus porcentajes individuales y pidieron enfrentar “picks fáciles” para no arriesgar su desempeño personal en las estadísticas de la competencia. Es debido a este comportamiento que algunas atletas con mayor experiencia mostraron su malestar, pues saben que la clave para avanzar dentro del reality deportivo más demandante de la actualidad es la unidad y el compañerismo.

Mati explota: “Aquí no se viene a cuidar números, se viene a competir”

Mati, fiel a su fuerza y siendo considerada como una experta dentro de los circuitos, reaccionó de manera contundente al percatarse de que las recién llegadas a la Familia Exatlón, se preocupan más por su permanencia individual que por la victoria colectiva.

Paulette interviene: “Piensen como equipo, no como porcentajes”

Ante la difícil situación de confianza que enfrentó El Equipo Rojo, Paulette, se sumó a la plática, recordando a las novatas que Exatlón México, es una competencia donde los equipos se construyen desde la unidad, la solidaridad y la fuerza colectiva para afrontar a cualquier rival. “Dejen de pensar en sus porcentajes individuales”, les dijo. “Aquí se piensa como equipo”.

Del mismo modo, Paulette, reconoce que es junto con Edna las únicas constantes a levantar la mano para competir con quien sea, reafirmando la necesidad de tener un compromiso con el equipo.

La reacción de los fans: Apoyo total al llamado de atención.

Para los fans, este “regaño” llegó en buen momento, pues señalan que este tipo de actitudes pueden ser el detonante de la creciente mala racha que está enfrentando la escuadra roja, advirtiendo que, sin unidad dentro del equipo, se ponga en riesgo todos de tener que abandonar las noventa temporadas de Exatlón México.

