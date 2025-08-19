Venga La Alegría | Programa 19 de agosto Parte 2 | Rodrigo Vidal lanza un claro ‘guiño’ a La Granja, sacan los muebles de la casa de Silvia Pinal, el Sin Palabras y mucho más
Rodrigo Vidal habla de Armando Araiza y envía un claro ‘guiño’ a La Granja, captamos el momento exacto en que sacaron los muebles de la casa de Silvia Pinal, el Sin Palabras y mucho más.
TV Azteca
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de agosto, parte 2: Rodrigo Vidal habla de Armando Araiza y envía un claro ‘guiño’ a La Granja, captamos el momento exacto en que sacaron los muebles de la casa de Silvia Pinal, el Sin Palabras y mucho más.
Galerías y Notas Azteca UNO