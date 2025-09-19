Venga La Alegría | Programa 19 de septiembre Parte 1 | El último concierto de Shakira, el futuro de la casa de Silvia Pinal y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de septiembre 2025, parte 1: Lo de Danna y Shakira en su último concierto en México del 2025, los planes para la casa de Silvia Pinal, Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro en México, la defensa de Kunno a Ángela Aguilar, la presentación de Yeri Mua en Tijuana pese a fuertes amenazas, el festejo de Sylvia Pasquel por 57 años de carrera y las reacciones de Édgar Vivar a la serie de ‘Chespirito’. Además, la pasarela con moda urbana, lo más destacado del Exatlón Draft y la imperdible receta.