Venga La Alegría | Programa 19 de septiembre Parte 2 | El simulacro, el primer eliminado de La Academia VLA, todas las interpretaciones de la segunda semana y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de septiembre, parte 2: El simulacro, el primer eliminado de La Academia VLA, todas las presentaciones de la segunda semana, las fuertes críticas y los confortantes elogios. Además, conoce a los tres nominados del reality de canto y revive la nueva polémica del Sin Palabras de Venga La Alegría.