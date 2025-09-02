Venga La Alegría | Programa 2 de septiembre Parte 1 | Emiliano Aguilar lanza advertencia, las declaraciones de Cazzu sobre la hija de Nodal y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de septiembre 2025, parte 1: Enrique Guzmán revela el estado de salud de Alejandra Guzmán, crece la polémica entre los Aguilar y Emiliano Aguilar, las sensibles imágenes de Valentina Gilabert y las fuertes declaraciones de Cazzu sobre Inti y Nodal. Además, la receta, el ritual y el resumen de Rosario Tijeras 4.