Venga La Alegría | Programa 20 de agosto Parte 1 | Eric del Castillo reacciona a la detención de Julio César Chávez Jr., Maribel Guardia responde a los rumores de infidelidad, lo más destacado del espectáculo y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de agosto 2025, parte 1: Eric del Castillo reacciona a la detención de Julio César Chávez Jr., Maribel Guardia responde a los rumores de infidelidad, el Club de los Corazones Rotos, la receta de Rahmar, Lupita D’Alessio arremete contra Ari Boroboy y BOBO Producciones, consejos para tener una mirada de impacto, el resumen de Rosario Tijeras 4, los mejores juegos y mucha diversión.