Venga La Alegría | Programa 20 de agosto Parte 2 | Alfredo Adame defiende a Christian Nodal y Ángela Aguilar, el asesinato de Ernesto Barajas, los juegos imperdibles y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de agosto, parte 2: Alfredo Adame defiende a Christian Nodal y Ángela Aguilar, el asesinato de Ernesto Barajas, el resumen de Survivor México, los juegos imperdibles, los reportajes de Tabata Jalil y Lorena Della, el Sin Palabras y mucho más.