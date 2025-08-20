¿Vuelve Daddy Yankee? Esto es lo que se sabe del regreso del cantante de reguetón

Los amantes del reguetón tienen un gran motivo para ponerse felices ya que se confirmó el regreso de Daddy Yankee. El cantante puertorriqueño dio su último concierto en diciembre del 2023 tras más de tres décadas de éxitos.

El artista, considerado como el “Rey del reguetón”, anunció su retiro de los escenarios en 2022 y ahora, volverá a deleitar a su público con su gran talento. El retorno de Daddy Yankee ya tiene fecha y escenario confirmado por lo que la expectativa comienza a crecer.

¿Regresa a la música Daddy Yankee?

El regreso de Daddy Yankee fue confirmado este miércoles por Billboard quien utilizó sus redes sociales para anunciar que el cantante será parte de la Semana Billboard de la Música Latina 2025. El gran evento de la música tendrá lugar en Miami Beach, del 20 al 24 de octubre próximos.

“Daddy Yankee comienza una NUEVA ERA! Por primera vez desde que anunció su retirada del escenario en 2022, DY aparecerá en conversación con Billboard como parte del panel exclusivo “El poder de la reinvención” durante #BillboardLatinWeek”, señala el comunicado difundido.

¿Por qué Daddy Yankee regresa como DY?

El retorno de Daddy Yankee a la industria musical se da luego de que se conociera, en julio pasado, que ha preparado un nuevo sencillo llamado “Sonríele”. Además, es importante recordar que el puertorriqueño aparecerá en los escenarios con el seudónimo DY, como se hace llamar ahora tras separarse de Mireddys González.

La utilización de DY para ser nombrado como artista le permite a Daddy Yankee evitar tener que pagarle regalías a su exesposa con quien mantiene un gran pleito legal. Los seguidores del artista podrán deleitarse nuevamente con el talento del máximo exponente del reguetón.

