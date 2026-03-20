Venga La Alegría | Programa 20 de marzo 2026 Parte 1 | Chiquis reacciona a un supuesto romance que ventiló su hermano, lo del maestro acusado de tomarle fotos a sus alumnas y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de marzo 2026, parte 1: Chiquis reacciona a lo que ventiló Lupillo Rivera sobre un supuesto romance y se pronuncia sobre las polémicas en su familia, las celebridades en la alfombra roja de El Rey León, el nuevo revés en el caso de Octavio Ocaña, los rumores sobre la separación de Ana Bárbara y Ángel Muñoz, el fallecimiento de Chuck Norris, Óscar Madrazo siembra sospechas sobre el hijo de Paulina Rubio, lo que debes saber de la salud bucal y el Challenge.

Además, Diego Torres responde a cuestionamientos sobre alguna colaboración con Cazzu, Mariana Garza estalla ante las etiquetas que ha recibido su familia; Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas lo del maestro acusado de tomar fotos debajo de la falda de sus alumnas y lo de Lord Berrinches. También, la pasarela de disfraces infantiles para primavera, Iztapalapa ya se prepara para la procesión de Semana Santa, Cómplices nos puso a bailar y jugamos 5 X 3. ¡Venga La Alegría!