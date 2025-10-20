Venga La Alegría | Programa 20 de octubre Parte 1 | El festejo de cumpleaños de Verónica Castro y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de octubre 2025, parte 1: Todo sobre el festejo de cumpleaños de Verónica Castro, Niurka y Laura Flores reaccionan a lo de Lupillo y Belinda; Bárbara Mori y Sergio Mayer rompen el silencio sobre Sergio Mayer Mori en La Granja VIP, los abogados de Lupillo Rivera explican las acciones legales que tomarán contra Belinda y Victoria Ruffo revela que la regañaron. Además, una imperdible pasarela con Kristal Silva, la receta del día y mucha diversión.