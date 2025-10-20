Manola Díez explicó a Sergio Mayer el pleito con Sandra Itzel: “Se ve que no han vivido en la pobreza”

Las tensiones domésticas siguen intensificándose en La Granja VIP. Esta mañana, Manola Díez protagonizó un fuerte intercambio con Sandra Itzel, luego de que decidiera lavar el bote de basura de la cocina con una esponja del fregadero. Lo que empezó como un intento de limpieza terminó en un malentendido que escaló… y que ahora Manola quiso aclarar directamente con el todavía Capataz Sergio Mayer.

¿Qué le dijo Manola Díez a Sergio Mayer sobre su conflicto con Sandra Itzel?

Manola se acercó a Sergio, actual Capataz, para explicar su versión y asegurarse de que no se generen prejuicios en su contra. Reconoció que lo que hizo fue con la mejor intención, a fin de evitar malos olores, moscas y suciedad, aunque admitió que usó una de las esponjas que estaban cerca del fregadero.

En su defensa, aclaró que había muchas esponjas disponibles y que no tocó la que usan para lavar los platos. Incluso señaló que, si molestó a alguien, fue por desconocimiento de causa, y no por mala fe. Con firmeza, soltó una frase que dejó pensando a más de uno: “Se ve que no han vivido en la pobreza”. Para ella, limpiar no debería ser mal visto, sino necesario.

¿Cómo reaccionó Sergio Mayer ante la explicación de Manola Díez?

Sergio fue directo y le agradeció por lavar el bote. Dijo que, desde su perspectiva, fue más higiénico hacerlo que dejarlo sucio. Le restó importancia al tema de la esponja, al considerar que hay suficientes como para separar las de limpieza general de las de trastes, y le propuso dejar una identificada solo para ese tipo de tareas.

También le hizo saber que no creía que Sandra fuese a quejarse, y que no veía a Manola como conflictiva. Por su parte, Manola confesó sentirse incómoda porque notaba actitudes raras hacia ella, como si quisieran etiquetarla como problemática.

Este episodio dejó en claro que, en La Granja VIP, hasta una esponja puede detonar drama. Pero también mostró que la comunicación directa, como la que buscó Manola, puede evitar malentendidos y mantener la armonía en el granero.