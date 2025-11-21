inklusion logo Sitio accesible
Venga La Alegría | Programa 21 de noviembre Parte 2 | Los enfrentamientos de altura en Chef al Instante y las quejas de Alfredo Adame en La granja VIP

TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de noviembre, parte 2: Alfredo Adame se queja de ‘juego sucio’ en La Granja VIP, el punto doble del Sin Palabras, los enfrentamientos de Mauricio Barcelata vs. Patricio Borghetti y Jorge Nieto vs. Ricardo Casares en Chef al Instante, los mejores juegos y mucho más.

