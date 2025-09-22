Venga La Alegría | Programa 22 de septiembre Parte 1 | Nodal se queja de que hablen de su vida privada en redes sociales, Alberto del Río a La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de septiembre 2025, parte 1: Nodal se queja de que critiquen su vida privada en redes sociales, un árbol destroza el auto lujoso de Arturo Carmona, el papá de Ana Bárbara llama ‘malnacido’ a José Emilio Fernández, el estado de salud de Anel Noroña, lo que sucedió en los Premios Ariel y Alberto del Río es destapado como granjero de La Granja VIP. Además, la pasarela con moda de otoño, lo más destacado de La Academia VLA, consejos para tratar la mamitis, la receta del día, los consejos de la ginecóloga y mucho más.