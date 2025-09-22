¿Alberto del Río brillaría más en el establo o el huerto de La Granja VIP? ¡Esto opinó la IA!

Alberto del Río “El Patrón” cambió las exigencias del ring por el overol y la botas de La Granja VIP , ¿pero qué trabajo encaja más con su personalidad ruda y competitiva, cultivar alimentos en el huerto o hacerse cargo del ganado en el establo? ¡Este fue el alucinante análisis de la IA que nos dejó impactados!

¡Así revelaron al quinto granjero de La Granja VIP, Alberto del Río “El Patrón”! TV Azteca [VIDEO] ¿Será que ‘el gigante de los encordados’ logra ganarse el respeto de sus compañeros sin máscara en La Granja VIP? ¡Conoce todo sobre Alberto del Río “El Patrón”!

¿Alberto del Río sería mejor agricultor o ganadero?

La expectativa de v er al luchador de la WWE Alberto del Río por primera vez en un 24/7 y enfrentándose al trabajo duro del campo emocionó a más de un internauta, sobre todo porque el atleta le sabe muy bien a la competencia y a la polémica.

Sin embargo, cuando le preguntamos a la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini sobre cuál sería el espacio ideal de “El Patrón” para brillar nos llevamos una sorpresa... ¡y es que el perfil de Alberto encaja perfectamente con el de un ganadero, un resultado similar al obtenido con Alfredo Adame!

Para la IA, el carácter, la disciplina y la tremenda fuerza física de Alberto del Río podrían jugar a su favor sobre todo cuando se trate de manejar animales grandes como vacas, caballos o reses que necesitan de alguien dominante que mande en el corral.

Seguramente a nuestro querido “Patrón” no le costará trabajo cumplir con labores exigentes como mover fardos de heno, limpiar las caballerizas, transportar agua y limpiar chiqueros; sin embargo, en el huerto sí podría tener un poquito más de problemas... ¡en la agricultura se necesita paciencia y pensar a largo plazo!

Para la IA, celebridades como Alberto del Río y Alfredo Adame no podrían pasarla tan bien en el huerto precisamente porque es un trabajo más lento, meticuloso y delicado que podría desesperarlos... ¡entonces sí que saldría su lado animal!

¿Cuándo inicia La Granja VIP?

Ya sea cuidando de animales enormes o regando las plantas del huerto, te aseguramos que ver a Alberto del Río “El Patrón” en su primer 24/7 se convertirá en todo un agasajo: ¡no te pierdas el estreno de La Granja VIP el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!