inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Venga La Alegría | Programa 22 de septiembre Parte 2 | Las leyendas que vuelven al Exatlón, la revelación de Teo como granjero de La Granja VIP y mucha diversión

El 90s Pop Tour transformará el Auditorio Nacional en un ‘antro’, las leyendas que regresan al Exatlón, la revelación de Teo como granjero de La Granja VIP, el Sin Palabras y mucha diversión.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de septiembre, parte 2: El 90s Pop Tour transformará el Auditorio Nacional en un ‘antro’, las leyendas que regresan al Exatlón, la revelación de Teo como granjero de La Granja VIP, el Sin Palabras y mucha diversión.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×