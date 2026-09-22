Exclusiva: Arturo Allen estrena el documental “Él me llama su hija” en México

Arturo Allen está de estreno. El cineasta lanza su exitoso documental “Él me llama su hija” en salas de cine de México, el cual aborda diversos testimonios sobre la difícil relación entre las mujeres y sus padres. Las cámaras de Ventaneando acudieron a la premiere, donde pudimos hablar con el artista, quien estuvo acompañado de otra grande de la industria: Yuri.

