Venga La Alegría | Programa 23 de abril 2026 Parte 1 | El caso de Carolina Flores, cocinamos pozole de setas y manualidades para el Día del Niño

Disfruta del programa completo de Venga La Alegría donde te informamos sobre todas las noticias de los famosos. En nuestra sección de cocina, el chef Rahmar nos enseñó el paso a paso para hacer un exquisito pozole de setas. Realiza un detalle único para tus pequeños en este día del niño y conoce acerca de todo sobre las “relaciones líquidas” en la primera parte del programa.