Venga La Alegría | Programa 23 de octubre 2026 Parte 1 | El Malilla rompe el silencio sobre lo que sufrió con una fan y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de octubre 2026, parte 1: La tensión que se vivió entre Arleth Terán y Olivia Collins, Gabriel Soto revela que ya perdonó a Laura Bozzo, Alejandra Guzmán revela el nuevo límite que debe respetar en el escenario, Sebastián Yatra revela por qué vuelve a México una y otra vez, aprendimos a preparar arañas de trufas con chocolate, el Challenge y jugamos 5 X 3.

También, la receta de calabacitas rellenas de fondue con carne asada y chorizo, El Malilla rompió el silencio sobre el acoso que sufrió, Christian Chávez reveló si hay posibilidades de hacer una serie de RBD y una imperdible pasarela de moda urbana con ropa reciclada y grafiteada. Además, lo que se vivió en la celebración de Día de Muertos de una importante revista de moda y la alfombra amarilla de la entrega de premios a influencers. ¡Venga La Alegría!